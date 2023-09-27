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        İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Korkularımız hayallerimizi hapsetmeye yetmez

        UZAYKaşifleri Derneği (Association of Space Explorers-ASE) tarafından 34'üncüsü düzenlenen Planetary Congress kapsamında Bursa'ya gelen astronot ve kozmonotlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, "Uzaya çıkmak istediğinizde hiç korkmadınız mı?" sorusuna, "Korku çok insani bir duygu. Ancak korkularımız, hiçbir zaman hayallerimizi hapsetmeye yetmez" diye yanıt verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:40
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        İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Korkularımız hayallerimizi hapsetmeye yetmez
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        UZAYKaşifleri Derneği (Association of Space Explorers-ASE) tarafından 34'üncüsü düzenlenen Planetary Congress kapsamında Bursa'ya gelen astronot ve kozmonotlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, "Uzaya çıkmak istediğinizde hiç korkmadınız mı?" sorusuna, "Korku çok insani bir duygu. Ancak korkularımız, hiçbir zaman hayallerimizi hapsetmeye yetmez" diye yanıt verdi.

        Bursa'da, Uzay Kaşifleri Derneği'nin, 2 yılda bir düzenlediği Planetary Congress, Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ev sahipliğiyle, 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve kozmonotun katılımıyla sürüyor. Etkinliğin 3'üncü gününde, GUHEM'i ziyaret eden astronotlar ardından 'Bilim-Toplum' etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden astronot ve kozmonotlar, soruları da yanıtladı. Eğitimlerine devam ettikleri Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD), kongreye katılmak üzere Bursa'ya gelen ilk Türk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Bir üniversite öğrencisinin, "Uzaya çıkmak istediğinizde hiç korkmadınız mı?" sorusu üzerine Gezeravcı, "Korku, çok insani bir duygu. Ancak korkularımız hiçbir zaman hayallerimizi hapsetmeye yetmez" dedi.

        'ÇOK DUYGUSAL ANLAR YAŞADIM'

        Konferansın ufkunu açtığını ve kendisini çok duygulandırdığını belirten, 11'inci sınıf öğrencisi Arif Bato, "Konferans, bizler için çok faydalıydı. Ömrümüzde bir daha kolay kolay yakalayamayacağımız bir fırsat yakaladığımızı düşünüyorum. Çünkü çok değerli kozmonot ve astronotlarla bir araya geldik. Yapılan konuşmalar beni çok etkiledi. Özellikle içlerinden deneyimli bir astronotun, 'Uzaydan baktığımda ülkeler arasında sınır görmüyorum' cümlesi beni etkiledi. Ben buna katılıyorum, hepimiz insanız, hepimiz bir anne-babanın oğluyuz, aramızda kesinlikle bir sınır olmamalı. Biz insanlığı geliştirmek için çalışma yürütmeliyiz. Yaptıkları görevin çok zor olduğunu bugün daha iyi anladım. Çok duygusal anlar yaşadım. İnsanlığı geliştirmek için çalışmalar yaparken, ailelerinden uzak kaldıklarını anladım. Onlar için ev tanımı değişiyor. Dünya gezegeni onlar için ev oluyor" diye konuştu.

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