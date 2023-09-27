İnegölspor, teknik direktör Bahaddin Güneş ile sözleşme imzaladı

TFF2´nciLig ekiplerinden İnegölspor, geçen sezon takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Bahaddin Güneş ile yeniden sözleşme imzaladı.

İnegölspor, Murat Yoldaş ile yollarını ayırırken, takımın yeni teknik direktörü Bahaddin Güneş oldu.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Kulübü Başkan Yardımcısı Serkan Deyirmenci, "Teklifimizi kabul ettiği için Bahaddin hocamıza teşekkür ediyorum. Bahaddin hocamızla birlikte camiamızı mutlu edecek güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Teknik direktör Bahaddin Güneş ise "İyi ve genç bir yönetimimiz var. Geçtiğimiz sene de sorunlar yaşadık ama o dünde kaldı. İnegölspor büyük bir camia. İlçe takımı olmasına rağmen inanılmaz bir potansiyeli var. Futbolcularımız, yönetimimiz ve taraftarımızla birlikte bu kaostan nasıl çıkarız onun hesabını yapmalıyız. Oyuncu da hoca da aldığının hakkını verecek. Bu şehre borcumuz var. Geçen sene cefa çektiler. Bu sene sefa çeksinler istiyorum. Zor bir gruba geldik. Ama her rakip sahada belli oluyor. Yenilmeyen bir Soma takımına gidiyoruz. Ama biz de bazı şeyleri değiştirip arkadaşça yaparsak başarılı olacağız. Yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Biz konuşmak yerine başarılı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa / İnegöl - Yavuz YILMAZ

2023-09-27 20:44:35