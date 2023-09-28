Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 00:43 Güncelleme: 28.09.2023 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI  
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da,kontroldençıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, aracını terk edip kaçtı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. 

        Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan ve kimliği belirlenemeyen sürücü yönetimindeki 16 AJM 872 plakalı otomobil, Yalova Yolu Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkıp, refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise kaza yerinden koşarak uzaklaştı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi alırken, yol araç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü. Yol temizleme çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

        Polis, kaza yerinden kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Belhanda'nın son durumu
        Belhanda'nın son durumu
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        TFF'den zemin açıklaması!
        TFF'den zemin açıklaması!
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Kaza yaptığı otomobilini bırakıp kaçtı
        Kaza yaptığı otomobilini bırakıp kaçtı
        İnegölspor, teknik direktör Bahaddin Güneş ile sözleşme imzaladı
        İnegölspor, teknik direktör Bahaddin Güneş ile sözleşme imzaladı
        Bursa'da hastanede silahını bir kişiye doğrultarak tehdit eden kişi tutukla...
        Bursa'da hastanede silahını bir kişiye doğrultarak tehdit eden kişi tutukla...
        Terkinler Çetesi'ne operasyonda, paralar çamaşır yıkama ve kurutma makinele...
        Terkinler Çetesi'ne operasyonda, paralar çamaşır yıkama ve kurutma makinele...
        İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Korkularımız hayallerimizi hapsetmeye yetm...
        İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Korkularımız hayallerimizi hapsetmeye yetm...
        Bursa'daki "34. Gezegen Kongresi" üçüncü gününde etkinliklerle sürüyor
        Bursa'daki "34. Gezegen Kongresi" üçüncü gününde etkinliklerle sürüyor