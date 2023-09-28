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        TEDAVİ İÇİN BİRLİKTE GİTTİĞİ HASTANEDE ARKADAŞINI DARBEDEN ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 01:33 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:33
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        TEDAVİ İÇİN BİRLİKTE GİTTİĞİ HASTANEDE ARKADAŞINI DARBEDEN ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI  
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        BURSA'nınİnegölilçesinde soğuk algınlığı nedeniyle gittiği Devlet Hastanesi'nde tedavi olmak için sıra beklerken tartıştığı arkadaşı Özcan K.'yı (21) darbeden İsmail Uslu (20), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay dün gece yarısı Burhaniye mahallesindeki İnegöl Devlet Hastanesi Acil servis girişinde meydana geldi. Soğuk algınlığı nedeniyle hastanenin acil servisine birlikte gelen Özcan K. ve İsmail Uslu., muayene için sıra beklerken aralarında tartışma çıktı. Birbirlerine yüksek sesle hakaret ve küfür eden iki arkadaş daha sonra kavga etti. Yaşanan arbede sırasında İsmail Uslu, yanında getirdiği tabancayı arkadaşına doğrulttu, ardından darbetti. Bu sırada iki tarafın yakınları da olaya dahil olunca gerginlik arttı. Çevrede bulunan hasta ve yakınlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Özcan K. tedavisinin ardından İsmail Uslu ile birlikte gözaltına alındı. Kavga anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        TUTUKLANDI

        Polis ekiplerince gözaltına alınan İsmail Uslu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Aramızda küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. İstemeden üzerimdeki silahı çıkardım." dediği öğrenilen İsmail Uslu, çıkarıldığı ilk hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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