Apollo 9 ile 54 yıl önce Ay'a çıkan astronot: Duş, rahat bir yatak, güzel yemekler ve ailemi özledim ULUSALHavacılık ve Uzay Dairesi´nin (NASA), 1963´teki Apollo programındaki 3'üncü mürettebatlı uzay uçuşundaki astronot grubu için seçilen ve 1969'da Apollo 9 görevinde, ay modülü pilotluğunu yaparak tarihe geçen Rusty Schweickart (88), DHA'ya yaptığı açıklamada, uzay yolculuğunun ruhunda çok fazla şeyi değiştirdiğini söyledi. Uzayda yaşamı temsil etmenin her şeye bedel olduğunu vurgulayan Schweickart, "Öncelikle duş, rahat bir yatak, güzel yemekler ve tabi ki ailemi özledim. Fakat yukarıdan tüm dünyayı tek bir şekilde görmek ve orada olduğunu bilmek etkileyici" dedi.

ULUSALHavacılık ve Uzay Dairesi´nin (NASA), 1963´teki Apollo programındaki 3'üncü mürettebatlı uzay uçuşundaki astronot grubu için seçilen ve 1969'da Apollo 9 görevinde, ay modülü pilotluğunu yaparak tarihe geçen Rusty Schweickart (88), DHA'ya yaptığı açıklamada, uzay yolculuğunun ruhunda çok fazla şeyi değiştirdiğini söyledi. Uzayda yaşamı temsil etmenin her şeye bedel olduğunu vurgulayan Schweickart, "Öncelikle duş, rahat bir yatak, güzel yemekler ve tabi ki ailemi özledim. Fakat yukarıdan tüm dünyayı tek bir şekilde görmek ve orada olduğunu bilmek etkileyici" dedi.

1963'te NASA'nın 3'üncü astronot grubu için seçilen ve 1969 yılında Ay'da yürüyen Apollo astronotlarının kullandığı, taşınabilir yaşam destek sisteminin, uzayda ilk testini gerçekleştirdiği Apollo 9 görevinde, ay modülünün pilotu olarak tarihe geçen Amerikalı astronot Rusty Schweickart, Uzay Kaşifleri Derneği'nce (Association of Space Explorers-ASE), 34´üncüsü düzenlenen Planetary Congress´e katılmak üzere Bursa´ya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası´nın (BTSO), Türkiye´nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile Bursa Business School´un ev sahipliğinde, Uludağ´da buluşan, 19 ülkeden 70 astronot ve kozmonottan Schweickart, DHA mikrofonuna konuştu.

`YAŞAMI TEMSİL ETMEK BU TÜM ZORLUKLARA BEDEL OLUYOR´

3 Mart 1969'da başlayan ve 10 gün sonra Kuzey Pasifik Okyanusu´na yapılan inişle son bulan görevi boyunca, dünyada en çok duş almayı ve rahat bir yatakta yatmayı özlediğini söyleyen Schweickart, "Öncelikle duş, rahat bir yatak, güzel yemekler ve ailemi özledim. Fakat yukarıdan tüm dünyayı tek bir şekilde görmek ve orada olduğunu bilmek etkileyici. Yaşamın en uç noktalarında yaşamı temsil etmek, bu tüm zorluklara bedel oluyor" diye konuştu.

'HAYAT DEĞİŞTİREN BİR DENEYİM'

Uzay yolculuğunun kendisini ruhsal olarak değiştirdiğini söyleyen Schweickart "Uzaya gitmeden önce sahip olduğum entelektüellikle, döndükten sonra sahip olduğum entelektüelliğin aynı olmasına rağmen döndüğümde ruhumda çok fazla şey değişti. Bu hayat değiştiren bir deneyim. Yukarı çıktığınızda, dünyayı tek kırılgan bilgi şeklinde görmek, sizin ruhunuzda çok fazla şeyin değişmesine sebep oluyor. Uzaya 50 yıl önce gittim. Şu an tekrar bir şansım olsa, bu şansı daha genç astronotların kullanmasını isterdim. Çok fazla ömrüm kalmadı ama her şeye bir bütün olarak baktığımız için, bu şansı başkalarının değerlendirmesi, kolektif bir parçayı devam ettirmenin en iyi yollarından birisi" ifadelerini kullandı.