Bursa´da e-ticaret ve e-ihracat konferansı düzenlendi Sanayive Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ev sahipliğinde düzenlenen WORLDEF E-Ticaret Vakfı'nın organize ettiği Bursa E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Konferansı´nda e-ticaret ve e-ihracatın geleceği masaya yatırıldı.

Sanayive Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ev sahipliğinde düzenlenen WORLDEF E-Ticaret Vakfı'nın organize ettiği Bursa E-Ticaret ve E-İhracat Eğitim Konferansı´nda e-ticaret ve e-ihracatın geleceği masaya yatırıldı.

Konferansın açılışını WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş yaparak, Bursa'nın e-ticaret ve e-ihracat alanında sunabileceği potansiyelin altını çizdi. Ateş, konferansın ana teması olan e-ticaret ve e-ihracatta yapay zekanın katkılarından bahsederek, özellikle küresel platformlarda edinilen tecrübelerin, işletmelere nasıl fayda sağladığına dair paylaşımlarda bulundu.

"KATILIMCILARIMIZIN, İŞ DÜNYASINDA DAHA BAŞARILI OLMALARINI UMUYORUZ"

Etkinliğin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Ateş, "Katılımcıların ilgisi ve etkileşimi, beklentilerimizin üzerindeydi. Etkinlik süresince, iş dünyasının güncel gelişmeleri, stratejileri ve geleceğe yönelik öngörülerimizi paylaşarak, canlı networking yaptık. Katılımcılarımızın, bu etkinlikler sayesinde yeni bilgiler edinip iş dünyasında daha başarılı olmalarını umuyoruz. Bu bizi Antalya etkinliğimiz için daha da heyecanlandırıyor. Antalya etkinliği, 23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu tarihlerde katılımcılarımıza hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Zeki Durak da Bursa'nın Türkiye'de e-ticaret sıralamasına dikkat çekerek dördüncü sıradaki konumunun sadece başlangıç olduğunu, şehrin bu alandaki potansiyelinin çok daha fazla olduğunu vurguladı. Uludağ İhracatçı Birlikleri Uzmanı İsmail Samet Eser ise e-ihracatın ekonomik faydalarını ve devlet teşviklerini, katılımcılara daha verimli iş modeli oluşturma perspektifiyle sundu.

Ayrıca ikinci kez düzenlenecek olan WORLDEF ANTALYA etkinliğinde e-ticaret ve e-ihracat sektöründen 5 bin katılımcı bekleniyor. 3 gün sürecek olan etkinlikte çalıştaylar, workshoplar, oturumlar ve b2b eşleşmeler yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. Dışarıdan katılımcılara açık olacak etkinlik, katılımcılara networking imkanları sağlayacak.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Bursa - DHA

2023-09-29 11:09:41