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        Kanalizasyona düşen koyunu itfaiye kurtardı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde kapağı açık kalan kanalizasyona düşen koyun, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:57 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:00
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        Kanalizasyona düşen koyunu itfaiye kurtardı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde kapağı açık kalan kanalizasyona düşen koyun, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara yolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Bölgede bulunan otluktan koyun sesi geldiğini duyan çevredekiler, o yöne doğru gittiklerinde sesin kapağı açık rögardan geldiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri koyunu bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kanalizasyona giren itfaiye eri mahsur kalan koyuna ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Halat yardımıyla çekilerek kurtarılan koyun İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

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