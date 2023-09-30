SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS ATARAK İLERLEDİĞİ OTOMOBİL KALDIRIMA ÇARPIP TAKLA ATTI

BURSA'nınİnegölilçesinde makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, gece yarısı sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Alanyurt istikametine seyir halinde olan Ömer H. (20) yönetimindeki 16 F 4613 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak seyrettiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Ömer H. kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan Muhammet A. (19) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muhammet A., sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri de olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücü Ömer H. ifadesi için polis merkezine götürüldü.