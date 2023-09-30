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        Uzayda ilk uzun metrajlı filmde rol alan kozmonot: Her 45 dakikada günün batması işimizi zorlaştırdı

        UZAYDA700 günden fazla kalan, 2 yıl önce Soyuz MS-19 gemisiyle gittiği uzayda çekilen ilk uzun metrajlı film olan 'The Challenge´de (Vzyzov) oyuncu olarak yer alan Rus kozmonot Anton Shkaplerov (51), "Filmin yüzde 25'i uzayda, yüzde 75'i dünyada çekildi. Ben ve yanımdaki 2 arkadaşımız profesyonel oyuncular değiliz. Ama buna rağmen filmi çekmeyi başardık. Ay'da çekilecek filmde de oyuncu olarak yer almak isterim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:20
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        Uzayda ilk uzun metrajlı filmde rol alan kozmonot: Her 45 dakikada günün batması işimizi zorlaştırdı
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        UZAYDA700 günden fazla kalan, 2 yıl önce Soyuz MS-19 gemisiyle gittiği uzayda çekilen ilk uzun metrajlı film olan 'The Challenge´de (Vzyzov) oyuncu olarak yer alan Rus kozmonot Anton Shkaplerov (51), "Filmin yüzde 25'i uzayda, yüzde 75'i dünyada çekildi. Ben ve yanımdaki 2 arkadaşımız profesyonel oyuncular değiliz. Ama buna rağmen filmi çekmeyi başardık. Ay'da çekilecek filmde de oyuncu olarak yer almak isterim" dedi.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile Bursa Business School'un ev sahipliğinde, Uludağ'da buluşan, 19 ülkeden 70 astronot ve kozmonot arasında Rus kozmonot Anton Shkaplerov da yer aldı. Shkaplerov, Uzay Kaşifleri Derneği'nce (Association of Space Explorers-ASE), 34'üncüsü düzenlenen Planetary Congress'te açıklama yaptı. 16 Kasım 2011'de 'Soyuz TMA-22'nin komutanı olarak uzaya ilk seferini yapan Rus kozmonot Anton Shkaplerov, daha sonra 4 kez daha uzaya keşif yaptı. Uzayda kaldığı sürede, oyuncu Yulia Peresild ve yönetmen Klim Shipenko ile birlikte 5 Ekim 2021'de Kazakistan'daki Baykonur üssünden Soyuz MS-19 roketiyle uzaya giden Rus kozmonot Anton Shkaplerov, çekimleri 12 gün süren ve uzayda çekilen ilk uzun metrajlı filmde rol aldı. Shkaplerov, yüzde 25'i uzayda çekilen 'The Challenge (Vzyzov)' filminin çekiminde yaşadığı zorlukları ve deneyimlerini DHA'ya anlattı. Kendisinin ve filmde rol alan 2 arkadaşının, profesyonel oyuncu olmamalarına rağmen filmi 12 günde çekmeyi başardıklarını söyleyen Shkaplerov, "Filmi çektiğimiz esnada her 45 dakika içinde gün batıyor ve yeniden ortaya çıkıyordu. Bu durum elbette işimizi zorlaştırdı. Uzay istasyonu çok sesli bir yer. Filmi çekebilmek için her zaman uygun sesi bulmaya çalıştık. Filmimiz profesyonel bir kamerayla çekildi. Bunun haricindeki tüm kullandığımız ekipmanlar profesyoneldi" dedi.

        'UZAY ATMOSFERİNİN STÜDYOSUNUNU DÜNYADA KURMAK ÇOK PARA İSTİYOR'

        Shkaplerov, açıklamasında, "Dünyada yüzlerce kişiyle çekilen filmler kolay ama uzayda 3 kişiyle çekilen film çok zor. Bütün film 2 saat 40 dakika sürdü. Filmin yüzde 25'i uzayda yüzde 75'i dünyada çekildi. Ben ve yanımdaki 2 arkadaşımız profesyonel oyuncular değiliz. Ama buna rağmen filmi çekmeyi başardık. Bütün film dünyada olsaydı çok fazla para harcanacaktı. Çünkü uzaydaki atmosferin yaratılması için çok büyük paralar isteniyor" diye konuştu.

        Shkaplerov ileride ayda çekilecek filmlerde de oyuncu olarak yer almak istediğini ve bundan büyük heyecan duyacağını belirtti.

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