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        Jandarmadan cinsel gücü artırıcı sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı

        İSTANBUL´dan,piyasaya sürülmek üzere kargoyla Bursa'ya gönderilen cinsel gücü artırıcı 3 bin 190 sahte ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri 850 bin lira olan ilaçlarla ilgili jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 14:30 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:35
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        Jandarmadan cinsel gücü artırıcı sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı
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        İSTANBUL´dan,piyasaya sürülmek üzere kargoyla Bursa'ya gönderilen cinsel gücü artırıcı 3 bin 190 sahte ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri 850 bin lira olan ilaçlarla ilgili jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Bursa İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada İstanbul'dan Gemlik´e kargo firmasıyla yüklü miktarda cinsel gücü artırıcı sahte ilaç gönderileceği bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan iznin ardından jandarma ekipleri, ilaçları kargoya veren F.Y. (40) ile Gemlik ilçesinde almak isteyen H.B.'yi (38) takibe aldı. Jandarma, hazırladığı paketi gönderen F.Y. 'yi İstanbul'da, kargoyu almak isteyen H.B.'yi ise Gemlik'te gözaltına aldı. Ekipler, piyasa değeri 850 bin lira olan 3 bin 190 sahte ilaca el koydu.

        Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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