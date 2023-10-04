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        Bakan Bolat: Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 670 milyon dolar

        BURSA'da2023 yılı Eylül ayı dış ticaret rakamlarının açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:45
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        Bakan Bolat: Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 670 milyon dolar
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        BURSA'da2023 yılı Eylül ayı dış ticaret rakamlarının açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi program gerçekleştirmek için Bursa'ya geldi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bolat ardından da Uludağ İhracatçılar Birliği'nde düzenlenen toplantıya katıldı. 2023 yılı Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Bolat, "Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu Cumhuriyet dönemimizin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olarak tarihe geçti" ifadesini kullandı.

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