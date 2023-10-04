Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da, mobilya imalathanesinde yangın

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da, mobilya imalathanesinde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından 1 saatte söndürüldü.

        İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu yanında faaliyet gösteren tek katlı mobilya imalathanesinde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İmalathanede çalışanlar tahliye edilirken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Mobilya imalathanesinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sezaryen için beklerken sancıları tutan kadın, evde ebe ile doğum yaptı
        Sezaryen için beklerken sancıları tutan kadın, evde ebe ile doğum yaptı
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Bolat: Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 670 milyon dolar (2)
        Bakan Bolat: Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 670 milyon dolar (2)
        Türkiye'nin eylül ihracatı 22,7 milyar dolar oldu
        Türkiye'nin eylül ihracatı 22,7 milyar dolar oldu
        Kahvedeki cinayetin şüphelisi kiracı çıktı
        Kahvedeki cinayetin şüphelisi kiracı çıktı
        Dağ ilçesinde yaşayan riskli gebe, ebenin müdahalesiyle bebeğini kucağına a...
        Dağ ilçesinde yaşayan riskli gebe, ebenin müdahalesiyle bebeğini kucağına a...