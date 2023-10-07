Bursaspor-Ankara Demirspor: 0-2
STAT: Timsah Park
HAKEMLER: Batuhan Gültek, Burak Gültek, Harun Reşit Güngör
BURSASPOR: Canberk Yurdakul - Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney (Dk.60 Eren Güler), Barış Dalkıran (Dk.76 Abdullah Tazgel) Mustafa Genç (Dk.76 Melih Sağlam), Emre Tepegöz (Dk.65 Çağatay Yılmaz) Yusuf Sertkaya, Burat Altındiş
ANKARA DEMİRSPOR: Taha Cengiz Demirtaş - Ender Gör, Ümit Yasin Arslan, Gökhan Köseoğlu, Mustafa Fettahoğlu, Muzaffer Doğan (Dk.60 Halil İbrahim Esen), Barış Zeren, Yücel Candemir, Batuhan Süer, Mücahit Can Akçay, Burak Çolak (Dk.72 Osman Işıklı)
GOLLER: Dk. 47 Mücahit Can Akçay, Dk. 87 Halil İbrahim Esen (Ankara Demirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 67 Furkan Emre Ünver (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Eren Tunalı, Yusuf Sertkaya (Bursaspor) - Muzaffer Doğan, Ender Gör, Osman Işıklı (Ankara Demirspor)
TFF 2'nci Lig'in 7'nci hafta maçında Ankara Demirspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi. Konuk ekibin gollerini, 47'nci dakikada Mücahit Can Akçay, 87'nci dakikada ise Halil İbrahim Esen attı.
DHA-Spor - Türkiye-Bursa - Hasan BOZBEY
2023-10-07 18:34:49