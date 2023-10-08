ÇAYDANLIKTAKİ KAYNAR SUYUN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ EYÜP, AĞIR YARALANDI
BURSA'nınİnegölilçesinde, oyun oynarken sehpanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiği 4 yaşındaki Eyüp C., ağır yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Gaziler Sokak´ta bulunan bir evde meydana geldi. Eyüp C., evde oyun oynadığı sırada üzerinde çaydanlık bulunan sehpaya çarparak düştü. Çarpmanın etkisiyle içinde kaynar su bulunan çaydanlık da sehpadan Eyüp C.'nin üzerine devrildi. Üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yanarak acı içinde kalan talihsiz çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi´ne götürüldü.
İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ve vücudunda 2'nci derece yanık oluştuğu belirlenen küçük Eyüp, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.