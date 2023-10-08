Gelin çıkarma sırasında havaya ateş etti, gözaltına alındı BURSA'dagelinalma merasimi sırasında kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden Bünyamin P. (22), gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

BURSA'dagelinalma merasimi sırasında kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden Bünyamin P. (22), gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Kırcaali Sokak'ta meydana geldi. Gelin alma merasimi sırasında, Bünyamin P., gelin evinin önünde havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polise ihbarda bulunuldu. Şikayet sonrası olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Bünyamin P.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, kurusıkı tabancaya da el konuldı.