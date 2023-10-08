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        Gelin çıkarma sırasında havaya ateş etti, gözaltına alındı

        BURSA'dagelinalma merasimi sırasında kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden Bünyamin P. (22), gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:16 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:20
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        Gelin çıkarma sırasında havaya ateş etti, gözaltına alındı
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        BURSA'dagelinalma merasimi sırasında kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden Bünyamin P. (22), gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Kırcaali Sokak'ta meydana geldi. Gelin alma merasimi sırasında, Bünyamin P., gelin evinin önünde havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polise ihbarda bulunuldu. Şikayet sonrası olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Bünyamin P.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, kurusıkı tabancaya da el konuldı.

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