DAVUTOĞLU: MESCİD-İ AKSA'NIN SONUNA KADAR SAVUNUCUSU OLACAĞIM GELECEKPartisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili "Dün Filistin direnişinin yanındaydım. Bakanken, başbakanken yanındaydım. Bugün de yarın da yanlarında olacağım. Ulu Cami'nin manevi hatırası için Mescid-i Aksa'nın sonuna kadar savunucusu olacağım" dedi.

GELECEKPartisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili "Dün Filistin direnişinin yanındaydım. Bakanken, başbakanken yanındaydım. Bugün de yarın da yanlarında olacağım. Ulu Cami'nin manevi hatırası için Mescid-i Aksa'nın sonuna kadar savunucusu olacağım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, partisinin Bursa İl Teşkilatı'nın 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen kongreye Davutoğlu'nun yanı sıra, Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Gelecek Parti İçişleri Politikaları Başkanı İzzettin Küçük, partililerin yanı sıra, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, SP Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, SP Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu katıldı.

Kongrede konuşan Ahmet Davutoğlu, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Filistin halkının 75 yıldır zulüm gördüğünü söyleyen Davutoğlu, "Dün Filistin direnişine destek verdim diye beni sosyal medyada eleştirenler, hiçbirimizin tasvip etmeyeceği birtakım görüntülerden hareketle münferit şeylerden hareketle, Filistin direnişine leke düşürmeye çalışanlar, Filistin halkının 75 yılda çektiklerini bilmiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın şu anda eğer bana mazlum 3 halk sayın derseniz Filistinliler, Arakanlılar ve Doğu Türkistanlılar derim" dedi.

'DÜN FİLİSTİN DİRENİŞİNİN YANINDAYDIM, BUGÜN DE YARIN DA YANINDA OLACAĞIM'

2012 yılının Kasım ayında Gazze havadan bombalanırken 10 Arap bakanla bölgede olduklarını söyleyen Davutoğlu, "Arap bakanların hepsi bombalama başladığı anda İsrail yetkilileriyle temas kurarak Mısır veya Batı Şeria üzerinden Ürdün'e geçtiler. Sare Hanım'la birlikteydik. Dedim ki 'Madem Gazze'de kardeşlerimiz bombalanıyor. İsrail ile temas kurarak burayı bombalanırken, terk etmek bize haramdır.' Ve Şifa Hastanesi'ne gittik. Üzerimizden bombalar atılıyordu. Bunu yaşamayanlar bilemez. Dün Filistin direnişinin yanındaydım. Bakanken, başbakanken yanındaydım. Bugün de yarın da yanlarında olacağım. Ulu Cami'nin manevi hatırası için Mescidi Aksa'nın sonuna kadar savunucusu olacağım" diye konuştu.

'BU BENİM BİLDİĞİM ERDOĞAN'A YAKIŞMAZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklamasının yüreğini yaraladığını söyleyen Davutoğlu, "Sayın Erdoğan 'One minute' dediğinde yanındaydım ve ayrılırken, 'Bugün tarihi değiştiren bir söz söylediniz. Hiç geri adım atmayın sayın başbakanım' dedim. Aynı Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasındaki metni okuyorum. `İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünün aşındırmaya yönelik her türlü girişimin ve işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz.' Doğru, ama devamındaki cümleye bakın. 'Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, yerini daha da hızlandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.' Arkadaşlar Filistin var mı bu cümlenin içinde, yok. Filistin diye bir kavram var mı? Kim yazdı bu metni Sayın Erdoğan sana? Senin 7,5 yıl başdanışmanlığını yaptım. Beraber Filistin için aynı odada ağladık. Gerçekten ağladık 2014 savaşında. Bütün bölgeyi dolaşıp barış getirmek için çaba sarf ettiğimizi 2009 savaşında 10 gün uyku yüzü, yatak yüzü görmeden Kahire-Şam-Tel Aviv arasında arabuluculuk yaptım ben. Ateşkes yaptık. Ama hiçbir yerde İsrail'deki hadiseler demedik biz. Bu ne demek? Bir cümle önce Mescid-i Aksa'dan bahsedeceksin. Bir cümle sonra İsrail diyeceksin. Arkadaşlar bu tarih bilincinin bitmesidir, bu siyasetin bitmesidir. Mescid-i Aksa asla İsrail toprağı değildir. Gazze asla İsrail toprağı değildir. Filistin asla İsrail toprağı değildir. Yani bu emin olun dinlerken tüylerim diken diken oldu." dedi.

'AİLEYİ KORUMAK İÇİN NE YAPACAKSANIZ YANINIZDAYIZ'

Hükümetin aileyi korumak için yapacakları çalışmaların yanında olacaklarını söyleyen Davutoğlu, "Aileyi korumak için ne yapacaksanız yanınızdayız. Çünkü aile bizim için en büyük değerdir. Aileden daha büyük değer yoktur" ifadesini kullandı.

Kongrede tek aday olan mevcut il başkanı Mahmut Fuat Kadıoğlu, güven tazeledi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntüler

-Ahmet Davutoğlu'nun gelişi

-Ahmet Davutoğlu konuşması

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DHA-Politika - Türkiye-Bursa / Merkez - Mehmet İNAN

2023-10-09 03:53:08