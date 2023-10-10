Teknesine çekemediği 4 metrelik köpek balığını, yüzdürerek iskeleye getirdi BURSA'nınGemlik ilçesinde balıkçı ağlarına takılan 4 metrelik köpek balığı tekneye çekilemeyince, balıkçılar tarafından yüzdürülerek iskeleye getirildi. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'nınGemlik ilçesinde balıkçı ağlarına takılan 4 metrelik köpek balığı tekneye çekilemeyince, balıkçılar tarafından yüzdürülerek iskeleye getirildi. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurşunlu İskelesi´nden Saat 06.00´da tekneyle Marmara Denizi´ne açılan balıkçıların ağlarına, köpek balığı takıldı. Balıkçı Uğur Seyhan, teknedeki arkadaşları Süleyman Aydın ve Aytaç Aydın'ın yardımıyla köpek balığını tekneye çekmeye çalıştı. 4 metre boyundaki köpek balığını tekneye çekemeyince yüzdürerek iskeleye getiren balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Daha önce de birçok kez ağına köpek balığı takıldığını ve 4 metrelik köpek balığını Bursa Hikmet Şahin Kent Hali´nde satışa çıkaracaklarını söyleyen balıkçı Uğur Seyhan, "Balık avına açıldığımız sırada, denize attığım ağın bir anda ağırlaştığını fark ettim. Ağı çekerken makine zorlanmaya başladı. Ağıma baktığımda, köpek balığının ağıma takıldığını fark ettim. Sonrasında köpek balığını ağ atma makinem zorlandığı için tekneye alamadım. Köpek balığını ağa takılı şekilde yüzdürerek, Kurşunlu İskelesi´ne getirdik. Aracımıza yüklediğimiz köpek balığını, yarın sabah balık haline götüreceğiz" dedi.