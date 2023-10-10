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        Bursaspor - Gölcükspor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 22:32 Güncelleme: 10.10.2023 - 22:35
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        Bursaspor - Gölcükspor: 1-2
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        STAT: YüzüncüYılAtatürk

        HAKEMLER: Halil Erdoğan, Tolga Okumuş, Nihat Ökten

        BURSASPOR: Deniz Aydın- Hamza Baran Arıkan (Dk. 41 Mustafa Genç), Ertuğrul Kurtuluş (Dk. 71 Baran Karagöz), Kerem Kök, Abdullah Tazgel, Barış Dalkıran, Samet Bozkurt, Enes Gökhan (Dk. 41 Berat Altındiş), Emre Tepegöz (Dk. 40 Bilal Güney), Çağatay Yılmaz, Eren Güler (Dk. 58 Alperen Şirin)

        GÖLCÜKSPOR: Mert Can Tunca- Mehmet Tolunay Gül, Selman Çiftkanatlı (Dk. 84 Abdülkadir Kaba), Furkan Mehmet Tuncer, Evren Kilarci, Fatih Gümüşel (Dk. 87 Oğuzhan Kol), Gökhan Cingirt, Alperen Topçular (Dk 46. Hüseyin Eşkol), Eren Yavuz (Dk. 46 Yunus Demir), Emre Okur, Serbay Yağız (Dk. 89 Coşkun Güner)

        GOLLER: Dk. 73 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)- Dk. 22, Dk. 37 Serbay Yağız, (Gölcükspor)

        SARI KARTLAR: Abdullah Tazgel, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş, Mustafa Genç, Bilal Güney (Bursaspor)- Fatih Gümüşel (Gölcükspor)

        TFF 2´nci Lig ekibi Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2´nci turunda sahasında konuk ettiği Bölgesel Amatör Ligi ekibi Gölcükspor´a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Hasan BOZBEY

        2023-10-10 22:31:32

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