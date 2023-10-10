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        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 22:47 Güncelleme: 10.10.2023 - 22:50
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        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

        Yangın, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi´nde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 3´üncü katındaki depo bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çalışanlar binayı tahliye ederken, itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

        İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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