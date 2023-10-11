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        Ayağı kırılan saman boyunlu ibis kuşu, fizik tedavi ile iyileşti

        BURSAHayvanatBahçesi'ne Hollanda'dan getirilip, 9 yıl sonra ilk kez doğum yapan saman boyunlu ibis kuşlarının yavrularından 1'i yuvadan düşerek ayağını kırdı. Veteriner hekimlerce tedaviye alınan kuş, takviye ve fizik tedavi sonucu iyileşti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:29 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:30
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        Ayağı kırılan saman boyunlu ibis kuşu, fizik tedavi ile iyileşti
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        BURSAHayvanatBahçesi'ne Hollanda'dan getirilip, 9 yıl sonra ilk kez doğum yapan saman boyunlu ibis kuşlarının yavrularından 1'i yuvadan düşerek ayağını kırdı. Veteriner hekimlerce tedaviye alınan kuş, takviye ve fizik tedavi sonucu iyileşti. 

        Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'ne tam üye olan, 206 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Hayvanat Bahçesi, 73'ü kuş türü olmak üzere 968 hayvana ev sahipliği yapıyor. Bursa Hayvanat Bahçesi'nce 2013 yılında kuş çeşitliliğini artırmak için Hollanda'nın Overloon kentindeki Zoo Parc Overloon'dan, saman boyunlu ibis kuşları istendi.

        Teklif üzerine Zoo Parc Overloon yöneticileri, 2014 yılında 5 saman boyu ibis kuşunu, 2 bin 750 kilometre uzaklıktaki Bursa'daki hayvanat bahçesine gönderdi. Saman boyunlu ibis kuşları, Türkiye'ye geldikten 9 yıl sonra ilk kez yavru dünyaya getirdi. Kuluçka dönemi 1,5 ay süren 2 yavru, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin ilgi odağı oldu. Yavrulardan 1 tanesi ise henüz 1 aylıkken yuvadan düşerek ayağını kırdı. Veteriner hekimlerce tedaviye alınan kuş, takviye ve fizik tedavi sonucu iyileşti.

        'ŞU ANDA UÇABİLİYOR VE YÜRÜYEBİLİYOR'

        Veteriner Hekim Levent Sünger, saman boyunlu ibis kuşunun Avusturalya'ya özgü bir tür olduğunu ve Türkiye sınırları içerisinde sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde olduğunu söyledi. Sünger, "Kuşlar uzun zamandır hayvanat bahçemizde olmasına rağmen yavru dünyaya getirmiyordu. Bu sene 2 yavru dünyaya geldi ve bunu başardık. Yavrularımızdan 1 tanesi yuvadan düştü ve ayağını kırdı. Bu süreçte hayvanın kırık kemiğini fikse ettik, atel koyduk. 1 ay süre içerisinde sağlığına kavuşturduk. Bunun yanı sıra minarel ve vitamin takviyesi yaptık. Bu sürecin ardından hayvanımızın ayağında belli kısıtlamalar oldu ve fizik tedavi yapmayı uygun gördük. Hayvanımız şu anda uçabiliyor ve yürüyebiliyor" dedi.

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