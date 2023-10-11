Bursa´da mobilya atölyesinde yangın; otomobile ve iş yerine de sıçradı BURSA'da2katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, park halindeki araç ile bitişikteki alüminyum atölyesine de sıçradı. Duman kentin birçok noktasından görülürken, ekipler alevlere müdahale ediyor.

BURSA'da2katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, park halindeki araç ile bitişikteki alüminyum atölyesine de sıçradı. Duman kentin birçok noktasından görülürken, ekipler alevlere müdahale ediyor.

Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde, alt katı satış mağazası olarak faaliyet gösteren 2 katlı mobilya atölyesinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, bina önünde duran otomobil ile bitişikte alüminyum profil üretimi yapan 2 katlı atölyeye de sıçradı. Duman kentin birçok noktasından görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.