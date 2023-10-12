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        İki grup birbirlerine sopalarla saldırdı; o anlar kamerada

        BURSA'da2grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:20
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        İki grup birbirlerine sopalarla saldırdı; o anlar kamerada
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        BURSA'da2grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, 7 Ekim'de akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı. İhbarla sevk edilen polis ekiplerince kavga sonlandırılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; ara sokaktaki kavgada tarafların birbirlerine yumruk, tekme ve sopalarla saldırdığı görüldü. Park halindeki hafif ticari araçtaki bir kişinin de yumruklandığı anlar, görüntülere yansıdı.

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