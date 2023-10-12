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        Şoför, otobüste bulunan 6 bin TL'yi polise teslim etti

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü Mustafa Salcı (55), yolcuların araçta bulup kendisine verdiği 6 bin TL'yi, sahibine ulaştırılması için polis merkezine teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:50
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        Şoför, otobüste bulunan 6 bin TL'yi polise teslim etti
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü Mustafa Salcı (55), yolcuların araçta bulup kendisine verdiği 6 bin TL'yi, sahibine ulaştırılması için polis merkezine teslim etti.

        İnegöl-Akhisar Mahallesi arasında yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş.'ye ait özel halk otobüsünün şoförü Mustafa Salcı'ya, saat 21.00 sıralarında yolcular tarafından 1 koltuğun önünde bulunan 6 bin TL teslim edildi. Salcı da parayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp sahibine ulaştırılmasını istedi. Salcı, "Kimin ne olduğunu bilemezsin. Getirdim, teslim ettim polise. Sahibini bulurlar inşallah. Benim parayla işim yok ki. Ben parayı sevmiyorum, parayı çok seveni de sevmiyorum. Vallahi bak yalan söylemiyorum. Benim gönlüm her gün rahat, her zaman rahat" dedi.

        Polis, parasını düşüren yolcunun bulunması için çalışma başlattı.

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