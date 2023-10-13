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        Pitbull ile saldırı davasında 'Bizde köpeğe dokunmak günah' savunması

        BURSA'da,pitbull cinsi köpeğini husumetlisi Erol Tosun'a (46) saldırtıp, yaralanmasına neden olan Mehmet Murat Ö. (53) ile oğlu Eyüpcan Ö. (24), 'Tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada suçlamaları reddetti. Köpeğin kendisine ait olmadığını öne süren tutuksuz sanık Mehmet Murat Ö., "Bizim köpek ile hiçbir ilişkimiz yok. Üstelik biz şafiyiz hakim bey. Biz de köpeğe dokunmak dahi günahtır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:15
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        Pitbull ile saldırı davasında 'Bizde köpeğe dokunmak günah' savunması
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        BURSA'da,pitbull cinsi köpeğini husumetlisi Erol Tosun'a (46) saldırtıp, yaralanmasına neden olan Mehmet Murat Ö. (53) ile oğlu Eyüpcan Ö. (24), 'Tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada suçlamaları reddetti. Köpeğin kendisine ait olmadığını öne süren tutuksuz sanık Mehmet Murat Ö., "Bizim köpek ile hiçbir ilişkimiz yok. Üstelik biz şafiyiz hakim bey. Biz de köpeğe dokunmak dahi günahtır" dedi.

        Olay, geçen yıl 27 Ekim'de, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Tosun, eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi Mehmet Murat Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere Vişne Caddesi'ndeki iş yerinde buluştu. Tosun ile Mehmet Murat Ö., oğlu Eyüpcan Ö. ve yanlarındaki Ender G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, pitbull cinsi köpeği Erol Tosun'un üzerine saldırttı. Kolundan yaralanan Tosun, köpeği iş yerinin penceresinden attı. Şüpheliler, köpeği tekrar Tosun'a saldırttı. Erol Tosun'un kolundaki atardamarı koptu. Boğuşmanın ardından şüphelilerden kaçan Tosun, sokaktakilerden yardım istedi. Erol Tosun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi.

        SALDIRI KAMERADA

        Erol Tosun'un, köpeği iş yerinin 2'nci katından attığı, dışarıda otururken kendisine saldıran hayvana tekme attığı ve şüphelilerin köpeği alıp otomobille kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu ile Mehmet Murat Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KÖPEĞE SALDIRMASI İÇİN KOMUT VERMİŞLER

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede, müşteki Erol Tosun ile sanık Mehmet Murat Ö. arasında husumet olduğu belirtilerek, aralarında çıkan kavga sonrası, yere düşen Tosun'a ayağa kalkmaya çalıştığı sırada pitbull cinsi köpeğe komut verilerek üzerine saldırtıldığı, köpeğin Tosun'u birçok yerinden ısırdığı belirtildi. İddianamede, hayvanın saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

        AĞIR CEZADA YARGILANMALARI İSTENDİ

        Baba ile oğlu hakkında ayrı ayrı 'Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama' suçundan 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle Bursa Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme heyeti, sanıklar hakkında mağdura yönelik 'Silahla kasten nitelikli şekilde yaralama' suçundan kamu davasının açıldığını, ancak sanıkların eyleminin 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu, bu nedenle görevsizlik kararı vererek dosyanın Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabulünün ardından baba ile oğlunun, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 ile 19 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar ile müşteki Erol Tosun ve taraf avukatları katıldı.

        'KÖPEK BENİM DEĞİL, OLAYLA İLGİM YOK'

        Duruşmada savunma yapan Mehmet Murat Ö., Erol Tosun ile yakın arkadaş olduklarını, aralarındaki husumetin ise kendisine olan borcunu geri ödemediği için çıktığını belirterek, "Kendisiyle aramızdaki sorunu çözmek için Vişne Caddesi'nde bulunan iş yerime çağırdım, buluştuk. O gün yanımızda çalışan Ender G. isimli çocuk yanında köpeğini de getirmiş. Biz Erol ile tartışmaya başlayınca Ender içeriye girip, 'Ne bağırıyorsun?' diyerek kafasına süpürge sapı ile vurdu. Ender'in üst katta duran pitbull cinsi köpeği, sahibinin sesini duyup odaya girerek Erol'a saldırdı. Bizim köpek ile hiçbir ilişkimiz yok. Üstelik biz şafiyiz hakim bey. Bizde köpeğe dokunmak dahi günahtır" dedi.

        Mahkeme, pitbull cinsi köpeğin sahibi olan Ender G. hakkında da soruşturma başlatılmasını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.

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