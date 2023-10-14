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        Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 'Korolar Maratonu' başladı

        BURSA'da,Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atfen düzenlenen ve 29 koronun katıldığı 'Korolar Maratonu'nun açılışı, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu'nun konseriyle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:20
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        Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 'Korolar Maratonu' başladı
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        BURSA'da,Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atfen düzenlenen ve 29 koronun katıldığı 'Korolar Maratonu'nun açılışı, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu'nun konseriyle gerçekleştirildi.

        Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından koroların katıldığı 'Korolar Maratonu'na ev sahipliği yapıyor. Koro Kültürü Derneği tarafından düzenlenen program, Merinos AKKM'de düzenlenen özel konserle başladı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu'nun yer aldığı açılış konserine, sanatseverler ilgi gösterdi.

        29 koronun konser vereceği organizasyonun açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediyesi Başkan yardımcıları Sibel Özer ve Remzi Çınar ile müzikseverler katıldı. Cumhuriyet tarihinin en güzel marşları olarak yer etmiş eserlerin yanı sıra 100'üncü yıl için özel bestelenmiş marşlar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi´i Can Deliorman yönetimindeki orkestra ve koro tarafından seslendirildi. Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem ve Nilüfer Çoksesli Korosu Şefi Zeynep Göknur Yıldız'ın da yer aldığı kosnerde izleyiciler arasındaki korolar da konserin bazı kısımlarında sürpriz yapıp marşlara eşlik etti. Nilüfer Çoksesli Koro, Nilüfer Gençlik Korosu, Jazzberry Tunes, Atatürk Korosu, Alegria Korosu, Sirene, Fermata, Yeditepe Çoksesli Korosu ve Eskişehir Polifonik Korosu sergilediği performansla izleyenlerden alkış aldı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu'nun konserin sonunda korolar ve izleyenlerin de eşliğiyle '10'uncu Yıl Marşı'  seslendirildi.

        'BURSALILARI BU KEYİFLİ MARATONA DAVET EDİYORUM'

        Konser sonunda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bize yaşattıkları bu güzel gece için Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'na, Devlet Çoksesli Korosu'na ve farklı illerinden gelerek bu geceki müzik ziyafetine renk katan korolara çok teşekkür ediyorum. Bu maraton 2 gün boyunca 29 koronun sergileyeceği performansların yanı sıra çeşitli söyleşi ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. Bursalıları bu keyifli maratona katılmaya davet ediyorum. Ayrıca bu organizasyonda önemli rol üstlenen Nilüfer Çoksesli Korosu'na ve bu maratonun asıl sahibi Koro Kültürü Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum" dedi.

        'DEMOKRASİ VE CUMHURİYET'İ ÇAĞRIŞTIRIYOR'

        "Cumhuriyet bir anlamda çok seslilik demek" diyen Erdem, "Böylesine büyük orkestralar ve çok sesli korolar bana her zaman demokrasi kavramını ve Cumhuriyet'i çağrıştırır. Pek çok farklı enstrüman, farklı tonlar, farklı sesler ama doğru bir yönetimle ortaya çıkan muhteşem bir ahenk. Tıpkı bu gece olduğu gibi. Farklılıkların uyumundan doğan bir güzellik. Tıpkı bütün farklılıklarına rağmen Cumhuriyet çatısı altında bir araya gelen Anadolu halkı gibi. Atatürk'ün yönettiği bu orkestra tam 100 yıldır kendi şarkısını söylüyor. Bu şarkı hiç bitmesin diyoruz. Çok seslilik iyidir. Seslerimiz hiç susmasın, renklerimiz hiç solmasın. Cumhuriyetimize nice 100 yıllar diliyorum" diye konuştu.

        Erdem, konuşmasının ardından şefler Cemi'i Can Deliorman, Burak Onur Erdem ve Zeynep Göknur Yıldız'a çiçek verdi. 14 ve 15 Ekim'de devam edecek olan Korolar Maratonu'nda Türkiye'nin farklı illerinden korolar, performanslarını sergileyecek. Koro müziği alanında çok sayıda söyleşi ve atölye çalışmalarının da yapılacağı programda Barbershop İstanbul ve Nilüfer Çoksesli Koro ile Acapella Boğaziçi de gala konserleriyle sanatseverlerle bir araya gelecek.

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