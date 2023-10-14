Babasını taşla darbedip ablasını yaralayan şizofreni hastası, sağlıkçılara da saldırdı BURSA'nınİnegöl ilçesinde, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Metin Y. (41), uykudan kaldırdığı babası Sadettin Y.'yi (69) taşla darbetti. Kendisine engel olan ablasını bıçakla hafif yaralayan Metin Y., sağlık görevlilerine de saldırdı. Sağlıkçılar kendilerini odaya kapatıp kurtulurken, arbedede elinde kesik olan Metin Y., jandarma tarafından gözaltına alınıp hastaneye getirildi.

BURSA'nınİnegöl ilçesinde, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Metin Y. (41), uykudan kaldırdığı babası Sadettin Y.'yi (69) taşla darbetti. Kendisine engel olan ablasını bıçakla hafif yaralayan Metin Y., sağlık görevlilerine de saldırdı. Sağlıkçılar kendilerini odaya kapatıp kurtulurken, arbedede elinde kesik olan Metin Y., jandarma tarafından gözaltına alınıp hastaneye getirildi.

Olay, saat 06.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Metin Y. aynı evde yaşadığı babasını uykudan uyandırıp, eline aldığı taşla vurdu. Arbedeyi duyan Metin Y.'nin ablası Kadriye A. (49), kardeşine engel olmaya çalıştı. Sadettin Y. ağır yaralandı, Kadriye A.'nın ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri Vahit B., Taşkın E. ve Tuğba E.'nin, yaralı Sadettin Y.'ye müdahalesi sırasında Metin Y., bu kez de sağlıkçılara bıçakla saldırdı. Sağlık görevlileri kendilerini odaya kapatıp kapıyı kilitleyerek canlarını kurtarmaya çalıştı. Bunun üzerine odanın camını kırıp sağlıkçılara saldıran Metin Y., bıçakla kendisini ve engel olmaya çalışan ablası Kadriye A.'yı yaraladı.

Adrese sevk edilen jandarma ekipleri, sağlıkçıların bulunduğu odaya girmeye çalışan Metin Y.'yi zor kullanılarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan Sadettin Y. ve Kadriye A., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Y. de jandarma nezaretinde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan jandarma tarafından kurtarılan sağlıkçılar, kendilerine saldıran şüpheliden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.