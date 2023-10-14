Bursaspor - Beşiktaş: 82-76

SALON:TOFAŞ

HAKEMLER:Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Edis

BURSASPOR: Young Jr 19, Michineau 4, Brown 8, Mutaf 2, Hamilton 12, Floyd 20, Emre Taşkıran 9, Ömer Utku Al 8, Ahmet Can Duran, Metin Türen

BEŞİKTAŞ: Mathews 14, Berk Uğurlu 5, Berkan Durmaz 9, Mitchell 22, Astacio 4, Hammonds 4, Needham 10, Yiğit Arslan 5, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu 3

1'İNCİ PERİYOT: 18-19

DEVRE: 40-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-57

NORMAL SÜRE: 70-70

5 FAUL: 38.18 Needham (Beşiktaş)

Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı normal süresi 70-70 biten karşılaşmanın uzatmalarında 82-76 yendi.

Bursaspor maça Young´un basketiyle başladı. Ancak siyah-beyazlılar, Mitchell´ın içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla 4'üncü dakikada skoru 6-12 yaptı. Konuk takım, Matthew Antonio Mitchell'ın etkili oyunu sayesinde ilk periyotu 18-19 önde bitirdi.

İkinci periyot da dengeli şekilde devam etti. Enes Berkay Taşkıran ve Ömer Utku Al´ın üçlüklerine Beşiktaş, Berk İbrahim Uğurlu ve Yiğit Arslan ile karşılık verince 14'üncü dakika 28-28´lik eşitlikle geçildi. Karşılıkklı atılan sayıların ardından Beşiktaş devreyi galip bitirdi: 40-42.

3'üncü periyotta konuk takım daha etkili oldu. Beşiktaş, Mathews´in skorer oyunuyla 24'üncü dakikada farkı 7 sayıya çıkarttı: 44-51. Son dakikalarda iki takım da dış şutlarda isabet bulamayınca final bölümüne Beşiktaş üstünlüğü ile girildi: 52-57.

Son periyotta iki takımın da kazanma hırsı parkeye yansıdı. Jonah Kenneth Mathews ile Ömer Utku Al yapılan faul sonrasında itişme yaşayınca saha karıştı. Hakemler pozisyonu tekrar izledikten sonra Bursaspor´dan Ömer Utku Al ile Metin Türen´e teknik faul çaldı. Needham´ın çaldığı toplar konuk takım adına tehlike oldu. Bitime 2 dakika kala Michineau'nun bulduğu sayılarla Bursaspor, skoru eşitledi: 63-63. Bu bölümde etkili olan yeşil-beyazlılar, Michael Lamor Young´un basket faulüyle uzun bir süre sonra öne geçti: 66-65. Bitime 16 saniye kala taktik fauller başladı. Jordan Malik Floyd, iki atışını değerlendirdi 70-67. Son hücumu Beşiktaş kullandı. 6.8 saniye kala Jonah Kenneth Methews´ın kullandığı üç sayılık atış başarılı olunca maç uzatmaya gitti: 70-70.

Uzatmaya iki takımın da başarısız hücumlarıyla başlandı. Bu çeyrekte Beşiktaş'ta Mathews, ev sahibi takımda da Michael Lamor Young etkili oldu. Son 36 saniyede çalınan 3 sayılık faul sonrasında Jonah Kenneth Methews bunları sayıya çevirdi ve Bursaspor 4 sayı farkı buldu: 78-74. Yapılan teknik faullerin ardından iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Bursaspor maçı 82-76 kazandı.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Mehmet İNAN

2023-10-14 21:43:35