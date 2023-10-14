Bursa'da, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki dede- torun yaralandı

BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki Halim Yıldırım (61) ile arkasındaki torunu Hayrunisa Yıldırım (15),

yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Okul Caddesi'nde seyir halinde olan Zeki G. (62) idaresindeki 34 CET 780 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Caddesi kesişiminde Halim Yıldırım'ın kullandığı 16 VE 157 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Halim Yıldırım ile arkasında yolcu olarak bulunan torunu Hayrunisa Yıldırım yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Zeki G.'yi ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.