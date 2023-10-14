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        Virajda kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 2 yaralı

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, virajda kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Hakan Y. (40) ile arkasındaki Hülya B. (35), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 23:19 Güncelleme: 14.10.2023 - 23:20
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        Virajda kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 2 yaralı
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, virajda kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Hakan Y. (40) ile arkasındaki Hülya B. (35), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, Bursa- Yalova yolu Güneyköy mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine ilerleyen Hakan Y. yönetimindeki 34 GIY 288 plakalı motosiklet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hakan Y. ile arkasında bulunan Hülya B. çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakan Y. ile Hülya B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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