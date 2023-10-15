Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BURSA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA, YENİ YAŞINI KUTLAYAN EDA NUR İLE 2 ARKADAŞI ÖLDÜ, 1 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 06:39 Güncelleme: 15.10.2023 - 06:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        BURSA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA, YENİ YAŞINI KUTLAYAN EDA NUR İLE 2 ARKADAŞI ÖLDÜ, 1 YARALI  
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSAdoğumgünü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yaklaşık 50 metre savrularak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada yeni yaşını kutlayan Eda Nur Baykay ile 2 arkadaşı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Eda Nur Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medyada doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Eda Nur Baykay, doğum gününü arkadaşları Sıla Çelik, Sinan Karakuş ve Adem Duran ile Bursa kent merkezinde kutladı. Kutlamanın ardından 4 arkadaş, Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil ile İnegöl ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Ankara Bulvarı, Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 ARKADAŞ ÖLDÜ

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde, otomobilde sıkışan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılan sürücü Adem Duran ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Duran, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi altında trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

        Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

        EDA NUR'UN SON GÖRÜNTÜLERİ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDAN

        Eda Nur Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'da feci kaza: 3 kişi ölü, 1 yaralı
        Bursa'da feci kaza: 3 kişi ölü, 1 yaralı
        Alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü
        Alkollü sürücü yayalara çarptı: 2 ölü
        Halep Havalimanı'na füze saldırısı
        Halep Havalimanı'na füze saldırısı
        Isparta'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 ölü
        Isparta'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 ölü
        DSÖ'den şiddetli kınama
        DSÖ'den şiddetli kınama
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bahis skandalında yeni gelişme
        Bahis skandalında yeni gelişme
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları

        Benzer Haberler

        Bursa'daki trafik kazasında, yeni yaşını kutlayan Eda Nur ile 2 arkadaşı öl...
        Bursa'daki trafik kazasında, yeni yaşını kutlayan Eda Nur ile 2 arkadaşı öl...
        Bursa'da doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
        Bursa'da doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
        Virajda kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 2 yaralı
        Virajda kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 2 yaralı
        Karacabey Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-0
        Karacabey Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-0
        Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki dede- torun yaralandı
        Bursa'da, hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki dede- torun yaralandı