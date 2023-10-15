Yeni yaşını kutlayan Eda Nur ile 2 arkadaşının öldüğü kaza kamerada BURSA'dayeniyaşını kutlayan Eda Nur Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

BURSA'dayeniyaşını kutlayan Eda Nur Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Nur Baykay, arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un da bulunduğu, Adem Duran (21) idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil ile İnegöl ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak 50 metre savruldu. Otomobil, önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 ARKADAŞ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran da Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 3 arkadaşın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SON GÖRÜNTÜSÜNÜ 1 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Eda Nur Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın, doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. İddiaya göre; aşırı süratli ve makas atarak ilerleyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, savrularak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptığı, çarpmanın şiddetiyle direğin etrafında tur attıktan sonra boş araziye düştüğü görüldü.