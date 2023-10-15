Bursa'da 10 kaçak göçmen yakalandı
BURSA´nınİnegölilçesinde bir binaya düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.
BURSA´nınİnegölilçesinde bir binaya düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine, Orhaniye Mahallesi´ndeki bir binaya sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne gönderildi.