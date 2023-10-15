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        Yeni yaşını kutlayan Eda Nur ile 2 arkadaşının öldüğü kaza kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:45
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        Yeni yaşını kutlayan Eda Nur ile 2 arkadaşının öldüğü kaza kamerada (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİLER

        Bursa'dayeni yaşını kutlayan Eda Baykay (19) ile Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürerken; 3 arkadaşın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sinan Karakuş'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderilirken, Eda Baykay ile Sıla Çelik için de İnegöl ilçesinde cenaze düzenlendi. Eda Baykay'ın cenazesi, Hürriyet Sarı Camisi'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda; Sıla Çelik'in cenazesi ise Urgancılar Camisi'nde kılınan namaz sonrası İnegöl Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

        ÇOCUKLUK ARKADAŞIYDILAR

        Kazadan 1 saat önce doğum günü eğlencesini sosyal medya hesabında paylaşan Eda Baykay'ın 12 Ekim'de doğduğu, arkadaşları ile hafta sonu kutlama yaptığı öğrenildi. Eda ile Sıla'nın çocukluk arkadaşı olduğu, Sıla Çelik'in bir kafede garson olarak çalıştığı belirtildi. Öte yandan kazada yaralanan ve Eda Baykay'ın kuzeni olan sürücü Adem Duran'ın (21), sevk edildiği Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdüğü öğrenildi.

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