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        Pazar alanında çıkan hortum cep telefonu ile görüntülendi

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, boş arazide rüzgarın etkisiyle oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 18:53 Güncelleme: 15.10.2023 - 18:55
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        Pazar alanında çıkan hortum cep telefonu ile görüntülendi
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, boş arazide rüzgarın etkisiyle oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İnegöl ilçesi Alanyurt Esentepe Mahallesi'ndeki Salı Pazarı mevkinde öğle saatlerinde rüzgarın etkisiyle hortum oluştu. Boş arazide çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bir süre sonra etkisini kaybederek kayboldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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