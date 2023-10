Bursa'da otomobil dere yatağına düştü: 3 yaralı BURSA´nınOrhangazi ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak dere yatağına düştü. Kazada sürücü Ahmet Can (23) ile kardeşi Tuğba Can (26) ve kuzeni Mehmet Can (23) yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu, Gedelek mevkisinde meydana geldi. Orhangazi´den Gemlik istikametine seyrir halinde olan Ahmet Can idaresindeki 34 AS 9286 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil yoldan çıkıp takla atarak dere yatağına düştü. Kazada, sürücü Ahmet Can ile kardeşi Tuğba Can ve kuzeni Mehmet Can yaralandı. Olayı gören çevredekiler ters dönen otomobilde bulunan yaralıları çıkartarak aracı çevirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.