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        Kebapçıya giren hırsız para bulamadı, tezgahtaki cep telefonunu çaldı

        BURSA´dagirdiği kebapçı dükkanında çekmecede para bulamayan şüpheli, tezgahtaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:50
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        Kebapçıya giren hırsız para bulamadı, tezgahtaki cep telefonunu çaldı
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        BURSA´dagirdiği kebapçı dükkanında çekmecede para bulamayan şüpheli, tezgahtaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay 15 Ekim´de Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi´ndeki bir kebapçı dükkanında meydana geldi. Kasanın da bulunduğu tezgah üzerindeki cep telefonunu bulamayan iş yeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince, çalındığını anlayarak şikayette bulundu. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde erken saatte kebapçıya giren şüphelinin çevreyi kolaçan ettiği, çekmecede para bulamayınca da cep telefonunu çalıp iş yerinden çıktığı görüldü.

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