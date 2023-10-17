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        Otomobilin çarptığı kadının yaralandığı kaza anı kamerada

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde Müşerref Ünver (73), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:49 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:50
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        Otomobilin çarptığı kadının yaralandığı kaza anı kamerada
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde Müşerref Ünver (73), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza saat 16.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki aracını çalıştırıp hareket eden İrfan Yurttaş (37), bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Müşerref Ünver'e çarptı. Kazada kadın yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ünver'i, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde İrfan Yurttaş'ın, park halindeki aracına binerek otomobiliyle hareket ettiğini, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ünver'e çarptığı anlar yer aldı. Yurttaş gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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