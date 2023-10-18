Bursa'da bir apartmana yapılan baskında 37 kaçak göçmen yakalandı BURSA'nınİnegöl ilçesinde, polisin bir apartmana yaptığı baskında Suriye uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

BURSA'nınİnegöl ilçesinde, polisin bir apartmana yaptığı baskında Suriye uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarında Kemalpaşa Mahallesi, Sefa Sokak´ta bulunan bir apartmanda kaçak göçmenlerin saklandığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adresi fiziki takibe alan polis, çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında apartmanda çeşitli dairelerde saklanan Suriye uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürülen 37 kaçak göçmen, sınır dışı edileceği öğrenildi.