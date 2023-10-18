DOMUZA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ AĞAÇLARA ÇARPTI: 2 ÖLÜ

BURSA'nınOrhangaziilçesinde, yola çıkan domuza çarpan hafif ticari araç, takla atarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu, Üreğil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhangazi´den İznik istikametine seyreden Recai Ekin (47) yönetimindeki 16 AGZ 990 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, takla atarak yol kenarındaki ağaçlara çaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Recai Ekin´in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan Bedrettin Çelebi (53) ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Çelebi de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

DOMUZ DA ÖLDÜ

Öte yandan aracın çarptığı domuz da öldü. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından Recai Ekin´in cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.