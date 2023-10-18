İnegölspor - Sarıyer: 2-1 (Yeniden)
STAT:İnegölİlçe
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Hüseyin Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş,
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi- Furkan Özyapı (Dk 90+1 Yusuf Kocatürk), Uğur Mustafa Türk (Dk 75 Muhammed Samed Karakoç), Mete Sevinç, Cengiz Ötkün, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş (Dk 68 Mustafa Batuhan Altıntaş), Ferhat Görgülü, Okan Deniz
SARIYER: Ömer Alıcı- Sedat Dursun, Engin Bekdemir (Dk 63 Caner Doğan), Eray Ataseven, Osman Tarık Çamdal, Oğuz Çetinkaya, Fatih Selimhan Solmaz (Dk 37 Barış Başdaş), Cuma Menize, Saruhan Fındıkçı (Dk 78 Atakan Müjde), Umut Bulut, Taha Dönmez
SARI KARTLAR: Orhan Aktaş (İnegölspor)- Oğuz Çetinkaya, Barış Başdaş, Sedat Dursun (Sarıyer)
GOLLER: Dk. 28 Cengiz Ötkün, Dk. 89 Ferhat Görgülü (İnegölspor)- Dk. 32 Umut Bulut (Sarıyer)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Sarıyer'i 2-1 mağlup etti
28'inci dakikada gelişen İnegöspor atağında Uğur ceza sahası dışından sert vurdu. Ceza sahasında topla buluşan Cengiz'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
32'nci dakikada İnegölspor kalecisi Bekir'e geri pas yapıldı. Bekir'in uzaklaştırmak istediği top Sarıyerli Umut'un önüne düştü. Umut'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
89'uncu dakikada İnegölspor serbest atış kazandı. Orhan'ın kaleye sert vuruşu kaleciden döndü. Kaleciden dönen topla buluşan Ferhat'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
DHA-Spor - Türkiye-Bursa / İnegöl - Yavuz YILMAZ
2023-10-18 18:21:00