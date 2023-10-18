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        Maganda, uyarı pankartına da aldırış etmedi; havaya ateş açtığı anlar kamerada

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, 'Silah atma, attırma. Güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır' yazılı pankart asılmasına rağmen düğün töreninde havaya ateş açıp, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Gürkan B., tepki çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 18:23 Güncelleme: 18.10.2023 - 18:25
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        Maganda, uyarı pankartına da aldırış etmedi; havaya ateş açtığı anlar kamerada
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, 'Silah atma, attırma. Güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır' yazılı pankart asılmasına rağmen düğün töreninde havaya ateş açıp, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Gürkan B., tepki çekti.

        Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde düzenlenen düğün töreninde Gürkan B., belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı. O anları kayda aldıran genç, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        PANKART DA İŞE YARAMADI

        Düğün sahiplerinin, sokak üzerindeki bir evin balkonuna, 'Silah atma, attırma. Güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır' yazısı içeren uyarı pankartı asmasına rağmen düğünde havaya ateş açılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

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