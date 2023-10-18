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        Taksiciyi bıçakla öldürdü; suç aletini beze sarıp bir iş yerine emanet bıraktı

        BURSA'nınMustafakemalpaşa ilçesinde kalbinden bıçaklanan taksici Suat Sargın (40), yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan cinayet zanlısı L.A.'nın (42), suç aleti bıçağı beze sarıp, bir iş yerine emanet olarak bıraktığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 20:41 Güncelleme: 18.10.2023 - 20:45
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        Taksiciyi bıçakla öldürdü; suç aletini beze sarıp bir iş yerine emanet bıraktı
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        BURSA'nınMustafakemalpaşa ilçesinde kalbinden bıçaklanan taksici Suat Sargın (40), yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan cinayet zanlısı L.A.'nın (42), suç aleti bıçağı beze sarıp, bir iş yerine emanet olarak bıraktığı öğrenildi.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Şeyhmüftü Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmüftü Camii yanında bulunan taksi durağında şoför olarak çalışan Suat Sargın, iddiaya göre, duraktaki arkadaşlarıyla sohbet ederken yanına bir kişi, gelerek kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Sargın'la kısa bir süre yürüyen şüpheli, yanında bulunan bıçakla taksi şoförünü göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Suat Sargın, arkadaşları tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Burada tedaviye alınan Sargın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

        BIÇAĞI BEE SARIP BİR İŞ YERİNE EMANET VERMİŞ

        Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde cinayet zanlısının L.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ekiplerin suç aletini sorması üzerine L.A., "Beze sardığım bıçağı olay yerinin yakınında bir telefon satıcısına emanet olarak bıraktım. Daha sonra geri alacaktım" dedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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