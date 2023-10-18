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        Bursa'da kaçak define arayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        BURSA'nınİznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:56 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:00
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        Bursa'da kaçak define arayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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        BURSA'nınİznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde kaçak kazı yapıldığına ilişkin yapılan ihbar üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan araştırmanın ardından şüphelilerin yerini tespit eden jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla, kaçak kazı yapan İ.T., T.Ş., M.Ö., İ.D. ve T.G., suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin 15 gündür kazı yaptıkları ve yaklaşık 10 metre derinliğinde kazı aletleri ile çukur açıldığı görüldü. Olay yerinde bulunan 2 hilti, 1 balyoz, 1 kazma, 1 bel, 1 kürek, 2 murç, 1 merdiven, 1 jeneratör, 20 metre kablo, 2 su motoru, 1 ölçüm cihazı, 1 pense ele geçirildi.

        Olayın ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ve Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

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