Arkadaşı taksi şoförünü, alacağını istediği için öldürmüş BURSA'nınMustafakemalpaşa ilçesinde, Levent A. (42) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen taksici Suat Sargın'ın (40), arkadaşı olan şüpheliden verdiği parayı istediği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

BURSA'nınMustafakemalpaşa ilçesinde, Levent A. (42) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen taksici Suat Sargın'ın (40), arkadaşı olan şüpheliden verdiği parayı istediği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şeyhmüftü Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmüftü Camisi yanında bulunan taksi durağında şoför olarak çalışan Suat Sargın, iddiaya göre, durakta M.Ö. (45) isimli arkadaşı ile otururken, yoldan geçen Levent A.'nın cebinden çıkardığı beze sarılı haldeki bıçağı kalbine saplaması sonucu ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Suat Sargın yaşamını yitirdi.

SUÇ ALETİNİ TELEFON SATICISINA EMANET ETMİŞ

Sargın´ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, cinayet zanlısının Levent A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Levent A., suç aleti bıçağı emanet olarak bıraktığını söyleyip, "Beze sardığım bıçağı olay yerinin yakınında bir telefon satıcısına emanet olarak bıraktım. Daha sonra geri alacaktım" dedi. Emniyetteki işlemleri süren Levent A.´nın birçok suçtan kaydı olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

YÜZÜNE PARA ATIP BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan cinayete tanık olan M.Ö.'nün de ifadesine başvuruldu. M.Ö.´nün, "Suat ile otururken, Levent, arkadaşı ile yanımızdan geçiyordu. Suat şaka olsun diye, 'Aldığın parayı neden vermiyorsun?' dedi. Buna sinirlenen Levent, cebinde olan bir miktar parayı yüzüne atıp, 'Bundan sonra benden yolda para isteme' diyerek, cebinden çıkardığı beze sarılı bıçağı çıkartıp Suat'ın kalbine sapladı. Sonra da kaçtı. Olay 5-10 saniye içinde yaşandı" dediği öğrenildi.