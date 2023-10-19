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        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Çok daha güçlü olacağız

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Bahattin Güneş'in takımın başına gelmesiyle yakaladığı başarılı istikrarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:20
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        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Çok daha güçlü olacağız
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Bahattin Güneş'in takımın başına gelmesiyle yakaladığı başarılı istikrarını sürdürüyor.

        Kendi sahasında Sarıyer'i 2-1 yenen İnegölspor Teknik Direktörü Bahattin Güneş, "Çok daha güçlü olacağız" dedi.

        Sezona kötü başlangıç yapan İnegölspor, Bahattin Güneş'in takımın başına tekrar gelmesiyle, oynadığı futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla güven veriyor. Kendi saha ve seyircisi önünde ağırladıkları Sarıyer'i, son dakikada attıkları gol ile 2-1 yenmeyi başaran İnegölspor'un başarılı teknik direktörü Bahattin Güneş, futbolcularını hırs ve istikrarından dolayı kutladı.

        Yoğun geçen maç döneminde, güçlü rakipleri Sarıyer'i çok iyi analiz ettiklerini açıklayan Güneş, şunları söyledi:

        "Sarıyer karşısında iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimizde forma giyen 3-4 futbolcu, Süper Ligin önemli takımlarında top koşturdu. Haddimizi bilerek oynadık. Takım olarak savunma yaptığımız sırada, kazandığımız toplarla hızlı hucumu tercih ettik. Bunda da başarılı olduk. Galibiyet golümüzün 89'uncu dakikada gelmesi futbolcu arkadaşlarımın gabiyete olan inancının en güzel göstergesiydi.  Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, yöneticilerimiz ve ailelerine sonsuz teşekkür ediyoruz. İnegölspor olarak çok daha güçlü olacığımı rahatlıkla söyleyebilirim"

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