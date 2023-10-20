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        Eda ile 2 arkadaşının öldüğü kazada, sürücü kuzen alkollü çıktı

        BURSA'dayeni yaşını kutlayan Eda Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği kazada yaralanan otomobil sürücüsü Adem Duran (21), tedavisinin ardından tutuklandı. Ölen Eda Baykay'ın kuzeni de olan Duran'ın kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:20
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        Eda ile 2 arkadaşının öldüğü kazada, sürücü kuzen alkollü çıktı
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        BURSA'dayeni yaşını kutlayan Eda Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği kazada yaralanan otomobil sürücüsü Adem Duran (21), tedavisinin ardından tutuklandı. Ölen Eda Baykay'ın kuzeni de olan Duran'ın kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, 15 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Baykay, arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un da bulunduğu, Adem Duran'ın kullandığı 16 AFT 818 plakalı otomobille İnegöl ilçesine gitmek için yola çıktı. Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, 50 metre savruldu. Otomobil, önce trafik levhasına ardından da beton aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 ARKADAŞ ÖLDÜ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Eda Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Adem Duran ise kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı.

        SON GÖRÜNTÜSÜNÜ 1 SAAT ÖNCE PAYLAŞMIŞ

        Eda Baykay'ın kazadan 1 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla eğlence mekanında kutlama yapan Baykay'ın, doğum günü pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. İddiaya göre; aşırı süratli ve makas atarak ilerleyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, savrularak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptığı, çarpmanın şiddetiyle direğin etrafında tur attıktan sonra boş araziye düştüğü anlar, görüntülerde yer aldı. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Eda Baykay ile Sıla Çelik, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sinan Karakuş ise memleketi Samsun'da toprağa verildi.

        TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

        Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Adem Duran'ın, kaza sırasında 1,10 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde, otomobili ile sol şeritte ilerlediği sırada, önüne aniden başka bir otomobilin çıktığını söyleyen Duran, "Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araba da sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim" dedi.

        Aynı zamanda ölen Eda Baykay'ın teyzesinin oğlu olduğu belirtilen Adem Duran, hastanedeki tedavisinin ardından 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

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