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        İznikspor Teknik Direktörü, 15 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı

        BURSA'da,İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), lise öğrencisi M.T.'ye (15) sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:25
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        İznikspor Teknik Direktörü, 15 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
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        BURSA'da,İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), lise öğrencisi M.T.'ye (15) sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

        Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Süper Amatör Lig'de mücadele eden İznikspor Teknik Direktörü M.Ş., daha önceden tanıştığı M.T.'yi yolda görerek otomobiline bindirdi. Bir müddet otomobille ilerleyen M.Ş., kırsal bir yerde aracı durdurarak, iddiaya göre; M.T.'den hoşlandığını söyledi. Bu anları, cep telefonu ile kaydeden M.T., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine ilçede bir kafetarya da işleten M.Ş., dün gözaltına alındı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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