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        Parkta içki içerken dengesini kaybedip, 25 metreden düştü

        BURSA'da,parkta, bankta içki içerken 25 metre yükseklikten düşen Melih Turan (25), yaralandı. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Turan, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:15 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:20
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        Parkta içki içerken dengesini kaybedip, 25 metreden düştü
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        BURSA'da,parkta, bankta içki içerken 25 metre yükseklikten düşen Melih Turan (25), yaralandı. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Turan, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Hastayurdu Caddesi´nde meydana geldi. Parktaki bir bankta oturup içki içen Melih Turan, ayağa kalktığı sırada dengesini kaybetti. Korkuluklara tutunamayan Turan, 25 metre yüksekten ağaçların arasına düştü. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü alandan çıkarılan Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 0.90 promil alkollü olduğu belirlenen Turan´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        'BİZ DE ŞOK OLDUK'

        Parkta arkadaşlarıyla oturduğu sırada Melih Turan´ın düştüğünü görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayan Çağatay Naci Acar (19), "Biz orada arkadaşlarla oturuyorduk. Adam zaten depresifti, alkol kullanıyordu. Sonra kafamızı çevirdik, adam demirlere tutunuyor. Bir anda kendini bıraktı. Biz de şok olduk. Ben de hemen 112'yi aradım, gelip adamı aldılar" dedi.

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