Maktulün oğlunun ifadesi ile yeni 'katil zanlısı' için yakalama kararı BURSA'datartıştıklarıBayram Dalkıran'ı (44) öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Umut (21) ve Mert Ö. (34) kardeşlerin davasında maktulün oğlu Y.D.'nin (17) ifadesi, dosyanın seyrini değiştirdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Y.D., "Ateş ettiler ancak babamı onlar vurmadı. Babamı Umut'un ağabeyi Mehmet Can Ö. vurdu" dedi. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarında görünmeyen Mehmet Can Ö. (26) hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

BURSA'datartıştıklarıBayram Dalkıran'ı (44) öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Umut (21) ve Mert Ö. (34) kardeşlerin davasında maktulün oğlu Y.D.'nin (17) ifadesi, dosyanın seyrini değiştirdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Y.D., "Ateş ettiler ancak babamı onlar vurmadı. Babamı Umut'un ağabeyi Mehmet Can Ö. vurdu" dedi. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarında görünmeyen Mehmet Can Ö. (26) hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Umut Ö., iddiaya göre; bir düğün töreninde Bayram Dalkıran'ın kızına cinsel tacizde bulundu. Daha önce de aralarında husumet bulunan taraflar, düğünden 4 gün sonra, 23 Eylül 2022'de Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Parkı'nda bir araya geldi. Bayram Dalkıran ile Umut ve Mert Ö. kardeşler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre; Mert Ö., belinden çıkarttığı tabancayı Bayram Dalkıran'a doğrulttu. Bu sırada kaçmaya çalışan Dalkıran'a, kardeş Umut Ö. belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Dalkıran, kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA

Kardeşler gözaltına alınırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mert Ö.'nün kaçmaya çalışan Bayram Dalkıran'ın peşinden koşarak havaya ateş edip, silahını maktulün kaçtığı yöne doğru doğrulttuğu, Dalkıran'ı öldürdüğü iddia edilen Umut Ö.'nün ise parktaki bir kafeden elinde silahla çıkarak kaçtığı görüldü.

Tutuklanan kardeşler hakkında 'kasten öldürme', suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, tutuklu kardeşler ile Bayram Dalkıran'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Mert Ö. savunmasında; korkutmak için havaya doğru ateş ettiğini, kimseyi öldürme kastı olmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SANDIM'

Umut Ö. ise Bayram Dalkıran ile aralarında daha önceden de husumet bulunduğunu, Dalkıran'ın kızına cinsel tacizde bulunmadığını söyleyerek, "Olay günü buluşmak için bir araya geldik. Uzlaşmak istedik. Bayram Dalkıran bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Üzerime doğru çay bardağını fırlattı. Ben de beni öldürecek düşüncesi ile cebimden silahımı çıkardım. Amacım, kimseyi öldürmek değildi. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Umut Ö.'nün avukatı Hakan Gündoğdu da savunmasında, müvekkilinin karşı taraftan gelebilecek tehlikeyi bertaraf edebilmek adına, maktulün de kendisine silah doğrultacağını düşünmesi üzerine, öldürme amacı olmaksızın ateş ettiğini, maktulden kaynaklanan 'haksız tahrik' altında bu suçu işlediğini söyleyerek, tahliyesini talep etti.

'HEPSİ OLAY YERİNDEN KAÇTI'

Olay anında babasının yanında olan Bayram Dalkıran'ın oğlu Y.D. de tanık olarak dinlendi. Y.D., olay günü babası ile parka gittiğini, şüphelilerin babasına küfür ettiğini, araçlarına gitmek için parkta ayrıldıklarında da ateş açıldığın söyledi. Arabalarına 4-5 metre kala vurulan babasının 'Oğlum yaralandım' diyerek yere düştüğünü söyleyen Y.D., "Mert ve Umut, olay yerindeydi. Her ikisinin de elinde silah vardı. Ateş ettiler ancak babamı onlar vurmadı. Babamı Umut'un ağabeyi Mehmet Can Ö. vurdu. Sonra da hepsi olay yerinden kaçtı" dedi.

Tanığın ifadesi üzerine, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilemeyen Mehmet Can Ö.'nün olay yerinde olup olmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi isteyen mahkeme heyeti, ayrıca Mehmet Can Ö. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma ertelendi.