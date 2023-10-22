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        Balta ile park halindeki araçlara saldırdı; o anlar kamerada

        BURSA'daçevredekilereküfür ve hakaretler savuran A.G. (33), elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:32 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:35
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        Balta ile park halindeki araçlara saldırdı; o anlar kamerada
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        BURSA'daçevredekilereküfür ve hakaretler savuran A.G. (33), elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki balta ile yolda yürüyen A.G., çevredekilere küfür ve hakaret yağdırdı. A.G., daha sonra elindeki balta ile park halindeki araçlara vurmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polislere de zorluk çıkaran A.G., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemede 3 aracın zarar gördüğü belirlendi. A.G.'nin balta ile araçlara vurduğu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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